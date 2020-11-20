20 Kasım 2020, Cuma
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Fırtına'da av zamanı! Hedef mutlak 3 puan
Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, kariyeri için büyük önem taşıyan Trabzonspor’da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Avcı, bordo-mavili ekibin başında ilk maçından galibiyetle ayrılmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzonspor takımı ile ilk maçına pazar günü Erzurumspor karşısında çıkmaya hazırlanan teknik direktör Abdullah Avcı'yı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Geçen sezon ligde ikinci olmuş, bu sezon ise ilk 8 haftada hayal kırıklığı yaşatan bir takımın başına geçen deneyimli teknik adam, bir yandan Fırtına'yı düzlüğe çıkarmanın bir yandan da kendi kariyerine önemli başarı eklemenin mücadelesini verecek. Uzun yıllar Başakşehir'de çalışan ve söz konusu dönemlerde İstanbul ekibini daima zirveye oynatan Avcı, Başakşehir dışında ise A Milli Takım ve Beşiktaş'ta ise beklentileri karşılayamamıştı. Avcı, basın toplantısında "Dingin denizi değil Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim" diyerek zorlu mücadeleye hazır olduğunu dile getirmişti. (Fotomaç)
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