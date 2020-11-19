19 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni sayfa zamanı! Hedef belli oldu

Fırtına'da yeni sayfa zamanı! Hedef belli oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

İlk sekiz haftada taraftarını üzen bordo-mavili ekipte artık tek hedef ile seri galibiyetler alarak yeniden yarışa ortak olmak.

Milli aradan sonra yola yönetiminde devam edecek 'da artık tek hedef yeniden yarışa ortak olmak. Bunun için de iyi bir seriye ihtiyaç duyan Fırtına'nın puan sıralamasına göre önünde iyi sayılabilecek bir fikstürü var. İlk 8 haftada sadece bir galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan ekibi, milli ara dönüşünde pazar günü 16. sırada bulunan Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. Fırtına ardından Ankaragücü, ve 'yle karşılaşacak. Fırtına bu 4 haftalık süreçte hata yapmadan seri yakalamayı ve rüzgarı arkasına almayı amaçlıyor. (Fotomaç)

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