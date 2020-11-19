Trabzonspor'da yeni sayfa zamanı! Hedef belli oldu
İlk sekiz haftada taraftarını üzen bordo-mavili ekipte artık tek hedef Abdullah Avcı ile seri galibiyetler alarak yeniden yarışa ortak olmak.
Milli aradan sonra yola Abdullah Avcı yönetiminde devam edecek Trabzonspor'da artık tek hedef yeniden yarışa ortak olmak. Bunun için de iyi bir seriye ihtiyaç duyan Fırtına'nın puan sıralamasına göre önünde iyi sayılabilecek bir fikstürü var. İlk 8 haftada sadece bir galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Karadeniz ekibi, milli ara dönüşünde pazar günü 16. sırada bulunan Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. Fırtına ardından Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle karşılaşacak. Fırtına bu 4 haftalık süreçte hata yapmadan seri yakalamayı ve rüzgarı arkasına almayı amaçlıyor. (Fotomaç)
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