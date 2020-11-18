18 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da BB Erzurumspor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor'da BB Erzurumspor mesaisi sürüyor!
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak 'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Bordo-mavililer günü 2 antrenmanla geçirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, top kapma, pas ve dar alan çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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