18 Kasım 2020, Çarşamba

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Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık

Ömür'den büyük fedakarlık! Sakatlığı...
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'un genç yıldızı sakatlığı tam geçmese de idmanda takımla birlikte çalışmaya katıldı. Ömür'ün bu isteği teknik heyeti memnun etti.

Erzurumspor maçının hazırlıklarını yönetiminde sürdüren 'a 'den iyi haber geldi. Genç yıldız sakatlığı tam geçmemesine ve hafif ağrıları olmasına rağmen dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Abdülkadir Ömür'ün maçına büyük önem verdiği ve "Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymeliyim" ifadesini kullandığı öğrenildi. (Takvim)
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