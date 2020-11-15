15 Kasım 2020, Pazar
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EKSİKLERİ ANLATIYOR
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un oynadığı maçlarda gördükleriyle, antrenmandaki eksiklerini belirleyerek bunları bir bir öğrencilerine aktarıyor. 'Sistem hocası' olarak bilinen 57 yaşındaki çalıştırıcının kafasında Trabzonspor'u kendi dönemindeki Medipol Başakşehir gibi oynatmak var. Ancak bunun için zamana ihtiyaç duyan Avcı, geçiş dönemini mümkün olan en az kayıpla atlatmayı planlıyor. Bunun için de Karadeniz ekibinin oyuncularının sık sık yaptığı bireysel hataları düşürmek için uğraşıyor. (Fotomaç)
Abdullah Avcı kolları sıvadı! Sistemini ezberletiyor
Trabzonspor’un yeni patronu Abdullah Avcı kolları sıvadı. Tesislerde yatıp kalkan usta isim isteklerini öğrencilerinin kafasına kazıyor. Hedefi hataları en aza indirmek.
Bordo-mavililerde Eddie Newton ile yollar ayrıldıktan sonra takım Abdullah Avcı'ya emanet edilmişti. Yönetimin büyük uğraşlar sonucu Karadeniz Fırtınası'nın başına getirdiği deneyimli hoca imzayı attığı andan itibaren yoğun şekilde çalışıyor. Avcı ilk olarak kurmaylarıyla beraber bordo-mavili ekibin bu sezon oynadığı tüm maçları izliyor. Durdur-oynat şeklinde her detayı not alan Avcı ve kurmayları böylelikle takımı en ince ayrıntısına kadar tanıyor. Saha çalışmalarını da buna göre planlıyorlar.
EKSİKLERİ ANLATIYOR
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un oynadığı maçlarda gördükleriyle, antrenmandaki eksiklerini belirleyerek bunları bir bir öğrencilerine aktarıyor. 'Sistem hocası' olarak bilinen 57 yaşındaki çalıştırıcının kafasında Trabzonspor'u kendi dönemindeki Medipol Başakşehir gibi oynatmak var. Ancak bunun için zamana ihtiyaç duyan Avcı, geçiş dönemini mümkün olan en az kayıpla atlatmayı planlıyor. Bunun için de Karadeniz ekibinin oyuncularının sık sık yaptığı bireysel hataları düşürmek için uğraşıyor. (Fotomaç)
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