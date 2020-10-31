31 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Eddie Newton'ın görevine son verildi!

Trabzonspor'da flaş gelişme! Görevine son verildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından 'ın görevine son verildi.

'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından 'ın görevine son verildi. Bordo-mavililer, İngiliz çalıştırıcı ile 'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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