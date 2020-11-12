12 Kasım 2020, Perşembe

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Trabzonspor'da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor kuvvet çalıştı
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

, 'in 9. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde, teknik direktör yönetiminde saat 10.30'da başlayan basına kapalı fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışma, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

akşam yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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