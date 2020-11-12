Trabzonspor'da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'da başlayan basına kapalı fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışma, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor akşam yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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