29 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor kötü gidişatı bitirmek istiyor

Kötü gidişat bitecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Geride kalan altı maçta beş puan toplayan , İstanbul takımları karşısında oldukça başarısız bir tablo ortaya koydu.

Geride kalan altı maçta beş puan toplayan , İstanbul takımları karşısında oldukça başarısız bir tablo ortaya koydu. Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, beşinci haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 kaybeden bordo-mavililer, son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenildi. İstanbul takımları karşısında 9 puan kaybeden Fırtına, yarın Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişata son vermeyi planlıyor.
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