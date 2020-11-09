Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan 80 metrelik pas!

Başarılı eldiven Uğurcan Çakır, Serkan’a attığı 80 metrelik milimetrik pasla golü hazırladı. Elleri kadar ayaklarını da mükemmel kullanıyor.

Trabzonspor bu sezon henüz istenilen seviyede olmasa da Uğurcan Çakır yine de farklı bir düzeyde. Kaybedilen maçlarda bile inanılmaz kurtarışlar yapan 24 yaşındaki eldiven son olarak 1-1 berabere biten Alanyaspor mücadelesinde 'asistin asistini' yaptı. Genç kaleci meşin yuvarlağa sahip olduktan sonra sağ bek Serkan Asan'ın ileri fırladığını gördü. 80 metrelik mükemmel bir pasla onu topla buluşturdu. Serkan'ın ortasında da Caulker meşin yuvarlağı kendi kalesine yolladı. Uğurcan'ın elleri kadar ayakları da bu kadar iyi kullanması onun değerine değer katıyor.

YAKIN TAKİPTE

Sezon başında Premier Lig ve Fransa'dan teklifler alan Uğurcan Çakır istenilen bonservis bedeli ödenmediği için Trabzonspor'da kalmıştı. Devre arasında başarılı kaleci için yeni teklifler bekleniyor. Yönetimin beklentisi ise aynı: 20 milyon euro'dan aşağı olmaz.

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