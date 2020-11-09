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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da alkışlar Yusuf Sarı'ya

Alkışlar Yusuf Sarı'ya
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

’un Alanyaspor ile deplasmanda berabere kaldığı mücadelenin ikinci devresinde oyuna dahil olan Yusuf Sarı’nın performansı beğenildi.

'un Alanyaspor ile deplasmanda berabere kaldığı mücadelenin ikinci devresinde oyuna dahil olan Yusuf Sarı'nın performansı beğenildi. Sakatlık ve düzenli forma şansı bulamamasına rağmen kendini hazır tutan genç futbolcu alkış topladı. Mücadele sonunda Benik Afobe de Yusuf'un girmesiyle topu rakip kaleye daha çabuk götürdüklerini belirtmişti.

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