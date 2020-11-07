08 Kasım 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a rüzgar engeli! Uçak kalkış yapamadı

Trabzonspor'a rüzgar engeli! Uçak kalkış yapamadı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında Aytemiz 'a konuk olan , dönüş yolunda rüzgarın hızını arttırması sonucunda 'ndan havalanamadı. Bordo-mavililer, 'ndan 'a dönecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'in 8'inci haftasında Aytemiz ile 1-1 berabere kalan 'da kafile, dönüş yolunda rüzgar engeline takıldı.

Saat 20.00'de Alanya 'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 'a dönmeyi planlayan Trabzonspor kafilesini taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı. Pistte bir süre uçakta bekleyen bordo mavili kafile, aşırı rüzgarın etkisini azaltmaması nedeniyle uçaktan indi.

Trabzonspor kafilesi, 'ndan Trabzon'a dönüş yapacak.

Fırtına Alanya'dan puanla döndü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da flaş sakatlık! Oyuna devam edemedi Trabzonspor'da flaş sakatlık! Oyuna devam edemedi
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı? Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör