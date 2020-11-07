Trabzonspor'a rüzgar engeli! Uçak kalkış yapamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ligin forma ekibiyle karşılaşan Fırtına, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 17, Trabzonspor ise 6 puana yükseldi.