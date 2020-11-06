06 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da savunma alarmı

Savunma alarmı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bordo-mavililerde Edgar Ie ve Vitor Hugo ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama olmadı. Ligin ilk 4 haftasında Vitor Hugo'suz kalesinde 5 gol gören Karadeniz fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son üç maçta ise 9 gol yedi.

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