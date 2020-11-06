06 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler Benik Afobe’de

Gözler Benik Afobe’de
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 6 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Malatyaspor (2) ve Fenerbahçe mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

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