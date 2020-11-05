05 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Hosseini forma istiyor

Hosseini forma istiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Sezona sakatlık yaşayarak giren ve ligin ilk üç haftasında kadroya giremeyen Hosseini, artık formasına kavuşmak istiyor.

Sezona sakatlık yaşayarak giren ve ligin ilk üç haftasında kadroya giremeyen Hosseini, artık formasına kavuşmak istiyor. Son üç haftadır maç kadrosuna girmesine rağmen süre alamayan İranlı stoper, antrenmanlarda istekli çalışıyor. Son iki sezondur stoperdeki en istikrarlı isimlerinden olan 24 yaşındaki savunmacı, Edgar ve Hugo transferleriyle gölgede kalmıştı. Hosseini yeni bir şans bulabilmek için çabalıyor.
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