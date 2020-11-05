05 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Nwakaeme riske edilmiyor

Nwakaeme riske edilmiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Hafif ağrıları bulunan Nwakaeme'nin iki gündür antrenmanlara alınmadığı öğrenildi.

Hafif ağrıları bulunan Nwakaeme'nin iki gündür antrenmanlara alınmadığı öğrenildi. Ancak ciddi bir sakatlığı bulunmayan Nijeryalı oyuncunun Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edileceği ve teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebileceği belirtildi.

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