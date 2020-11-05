Nwakaeme riske edilmiyor

Hafif ağrıları bulunan Nwakaeme'nin iki gündür antrenmanlara alınmadığı öğrenildi.

Hafif ağrıları bulunan Nwakaeme'nin iki gündür antrenmanlara alınmadığı öğrenildi. Ancak ciddi bir sakatlığı bulunmayan Nijeryalı oyuncunun Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edileceği ve teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebileceği belirtildi.

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