Trabzonspor'da Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak özel çalıştı

Covid nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Abdulkadir Parmak ve Ekuban, takıma verilen bir günlük izinde özel çalıştı.

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Covidnedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Abdulkadir Parmak ve Ekuban, takıma verilen bir günlük izinde özel çalıştı. İki oyuncuya takımla aynı fiziksel seviyeye gelebilmeleri için özel bir program uygulandı. İki futbolcunun maça hazır hale gelebileceği dile getirdildi.