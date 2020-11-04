04 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak özel çalıştı

Ekuban ve Parmak özel çalıştı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Covid nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Abdulkadir Parmak ve Ekuban, takıma verilen bir günlük izinde özel çalıştı.

Covid nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Abdulkadir Parmak ve Ekuban, takıma verilen bir günlük izinde özel çalıştı. İki oyuncuya takımla aynı fiziksel seviyeye gelebilmeleri için özel bir program uygulandı. İki futbolcunun maça hazır hale gelebileceği dile getirdildi.
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