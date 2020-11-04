Trabzonspor'da Pereira’ya özel görev

Altyapı koordinatörlüğünün ardından scout (izleme) ekibinin başına geçen ve Trabzonlu oyuncuları çok iyi tanıyan 58 yaşındaki İhsan Derelioğlu'nun takım içindeki en büyük yardımcılarından biri de Joao Pereira.

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Altyapı koordinatörlüğünün ardından scout (izleme) ekibinin başına geçen ve Trabzonlu oyuncuları çok iyi tanıyan 58 yaşındaki İhsan Derelioğlu'nun takım içindeki en büyük yardımcılarından biri de Joao Pereira. Fırtına'nın 36 yaşındaki kaptanı, özellikle yabancı oyuncularla konuşmalar yapıyor.