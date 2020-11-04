04 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira’ya özel görev

Pereira’ya özel görev
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2020

Altyapı koordinatörlüğünün ardından scout (izleme) ekibinin başına geçen ve Trabzonlu oyuncuları çok iyi tanıyan 58 yaşındaki İhsan Derelioğlu'nun takım içindeki en büyük yardımcılarından biri de Joao Pereira.

Altyapı koordinatörlüğünün ardından scout (izleme) ekibinin başına geçen ve Trabzonlu oyuncuları çok iyi tanıyan 58 yaşındaki İhsan Derelioğlu'nun takım içindeki en büyük yardımcılarından biri de Joao Pereira. Fırtına'nın 36 yaşındaki kaptanı, özellikle yabancı oyuncularla konuşmalar yapıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı bitti bitiyor! Prensip anlaşması sağlandı
Birlikte toplarlanacağız "Birlikte toplarlanacağız"
Ekuban ve Parmak özel çalıştı Ekuban ve Parmak özel çalıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör