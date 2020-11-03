Trabzonspor taraftarı Şota ve Fatih Tekke’yi istiyor

Karadeniz devinin taraftarı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, özellikle eski oyuncuları Fatih Tekke ve Şota'dan birini takımın başında görmek istediğini dile getiriyor.

Karadeniz devinin taraftarı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, özellikle eski oyuncuları Fatih Tekke ve Şota'dan birini takımın başında görmek istediğini dile getiriyor. Şu anda İstanbulspor'da görevine devam eden Tekke'den şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı kaydedilirken, kulübüyle şampiyonluğa giden ve sözleşmesinin bitimine yaklaşık 2 ay kalan Şota'nın ise göreve gelmek istediği ifade edildi.





DİĞER