03 Kasım 2020, Salı

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Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor

Fırtına geçen yılı mumla arıyor
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Süper Lig'de bu dönem oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 5 puan toplayabildi.

Süper Lig'de bu dönem oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 5 puan toplayabildi. Fırtına, geçtiğimiz yılın ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 12 puan almış, 3. sırada yer bulmuştu. 2019-20'nin 7 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, çıkışa geçebilmek için yeni teknik hocasını bekliyor.

2020 KABUS GİBİ GEÇİYOR

Bordo-mavili kulüp, 2020 yılında teknik direktör konusunda bir türlü aradığı istikrarı yakalayamadı. Karadeniz ekibi 2020 yılı içerisinde Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile çalışırken, yine söz konusu dönem içerisinde yeni bir teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

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