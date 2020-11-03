Benik Afobe: Düzeleceğiz

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Afobe, en kısa zamanda düzeleceklerini söyledi. 27 yaşındaki santrfor, "Şanssız bir dönemdeyiz ama her şeyin bir sonu var. Biz de iyi olacağız" dedi.

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Karadeniz devinin yeni transferlerinden Afobe, en kısa zamanda düzeleceklerini söyledi. 27 yaşındaki santrfor, "Şanssız bir dönemdeyiz ama her şeyin bir sonu var. Biz de iyi olacağız" dedi.