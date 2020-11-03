03 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Benik Afobe: Düzeleceğiz

Benik Afobe: Düzeleceğiz
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.11.2020

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Afobe, en kısa zamanda düzeleceklerini söyledi. 27 yaşındaki santrfor, "Şanssız bir dönemdeyiz ama her şeyin bir sonu var. Biz de iyi olacağız" dedi.

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Afobe, en kısa zamanda düzeleceklerini söyledi. 27 yaşındaki santrfor, "Şanssız bir dönemdeyiz ama her şeyin bir sonu var. Biz de iyi olacağız" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da ilk hedef Avcı! Yüz yüze görüşmeler başlıyor Fırtına'da ilk hedef Avcı! Yüz yüze görüşmeler başlıyor
Taraftar Şota ve Fatih Tekke’yi istiyor Taraftar Şota ve Fatih Tekke’yi istiyor
Fırtına geçen yılı mumla arıyor Fırtına geçen yılı mumla arıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör