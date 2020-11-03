Trabzonspor'da Joao Pereira dümende

Fırtına'nın kaptanı ve tecrübeli ismi Joao Pereira, kritik süreçte İhsan Derelioğlu'nun en büyük yardımcısı olacak. Yönetim, Alanyaspor maçı öncesinde Pereira'nın devreye girmesini ve takım içi motivasyonu artırmasını istedi.

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Fırtına'nın kaptanı ve tecrübeli ismi Joao Pereira, kritik süreçte İhsan Derelioğlu'nun en büyük yardımcısı olacak. Yönetim, Alanyaspor maçı öncesinde Pereira'nın devreye girmesini ve takım içi motivasyonu artırmasını istedi. Özellikle bordo- mavili ekibe yeni katılan yabancı oyuncularla sürekli görüşmeler gerçekleştirecek olan Pereira, hafta boyunca dümeni bırakmayacak.