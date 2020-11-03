03 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Joao Pereira dümende

Kaptan Pereira dümende
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Fırtına'nın kaptanı ve tecrübeli ismi Joao Pereira, kritik süreçte İhsan Derelioğlu'nun en büyük yardımcısı olacak. Yönetim, Alanyaspor maçı öncesinde Pereira'nın devreye girmesini ve takım içi motivasyonu artırmasını istedi.

Fırtına'nın kaptanı ve tecrübeli ismi Joao Pereira, kritik süreçte İhsan Derelioğlu'nun en büyük yardımcısı olacak. Yönetim, Alanyaspor maçı öncesinde Pereira'nın devreye girmesini ve takım içi motivasyonu artırmasını istedi. Özellikle bordo- mavili ekibe yeni katılan yabancı oyuncularla sürekli görüşmeler gerçekleştirecek olan Pereira, hafta boyunca dümeni bırakmayacak.
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