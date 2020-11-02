02 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır dedesini kaybetti

Uğurcan Çakır'ın acı günü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, dedesini kaybetti. 24 yaşındaki file bekçisi, hesabından bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır dedesini kaybetti. Milli kaleci hesabından acı haberi takipçileriyle paylaştı.

Uğurcan Çakır paylaşımında ''Canım dedem, mekanın cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.

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