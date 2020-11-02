02 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme tek kaldı

Nwakaeme tek kaldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

bu sezon 6 maçta 9 gol kaydetti, bunların 4'ünde Anthony Nwakaeme'nin izi var. En uçta oynayan Benik Afobe bir süredir formsuz. Abdülkadir Ömür sezon başından beri vasatı aşamadı. Lewis Baker da bal yapmayan arı gibi.

bu sezon 6 maçta 9 gol kaydetti, bunların 4'ünde Anthony Nwakaeme'nin izi var. En uçta oynayan Benik Afobe bir süredir formsuz. Abdülkadir Ömür sezon başından beri vasatı aşamadı. Lewis Baker da bal yapmayan arı gibi. Durum böyle olunca hücumda bütün yük Nwakaeme'nin omuzlarına biniyor. Nijeryalı yıldız ligde 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Ancak bu çabası yeterli olmuyor. Tek başına rakip savunmalar arasında boğuşuyor ama puanlar gelmiyor.
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