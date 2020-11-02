02 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yabancı hocalar tutunamadı

Yabancı hocalar tutunamadı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Fırtına'ya yabancı hoca yaramıyor. Karadeniz ekibinde ilk olarak 1985-86 sezonunda Sundermann ile başlayan yabancı teknik direktör serüveninde Biskup, Braems, Leekens, Milne, Briegel, Halilhodzic, , , Şota ve Newton gibi isimler görev yaptı. Hiçbiri şampiyon yapamadı.

Fırtına'ya yabancı hoca yaramıyor. Karadeniz ekibinde ilk olarak 1985-86 sezonunda Sundermann ile başlayan yabancı teknik direktör serüveninde Biskup, Braems, Leekens, Milne, Briegel, Halilhodzic, , , Şota ve Newton gibi isimler görev yaptı. Hiçbiri şampiyon yapamadı.
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