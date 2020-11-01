Alkışlar Yusuf Erdoğan’a

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan, Karadeniz Fırtınası'nı yendikleri mücadeleden sonra anlamlı bir ziyarette bulundu.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan, Karadeniz Fırtınası'nı yendikleri mücadeleden sonra anlamlı bir ziyarette bulundu. Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu, Maçka şehidi Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. "İyi ki varsın Eren" notuyla ay-yıldızlı bayrağımızı paylaştı.

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