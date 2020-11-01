01 Kasım 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Alkışlar Yusuf Erdoğan’a

Alkışlar Yusuf Erdoğan’a
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Bir dönem forması giyen Yusuf Erdoğan, 'nı yendikleri mücadeleden sonra anlamlı bir ziyarette bulundu.

Bir dönem forması giyen Yusuf Erdoğan, 'nı yendikleri mücadeleden sonra anlamlı bir ziyarette bulundu. Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu, Maçka şehidi Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. "İyi ki varsın Eren" notuyla ay-yıldızlı bayrağımızı paylaştı.

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