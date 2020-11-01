01 Kasım 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Tazminat 333 bin Euro

Tazminat 333 bin Euro
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

Eddie Newton ile yollarını resmen ayıran 'un açıklaması: "Şirketimiz ile Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2020-21 sezonu sonuna kadar olan 333.296 euro tutarındaki alacakları ödenecektir."

ile yollarını resmen ayıran 'un açıklaması: "Şirketimiz ile Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2020-21 sezonu sonuna kadar olan 333.296 euro tutarındaki alacakları ödenecektir."
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