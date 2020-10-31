31 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Caleb Ekuban sevinci!

Trabzonspor'da Ekuban sevinci!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'da uzun süredir corona virüsü nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan 'ın son testi negatig çıktı ve antrenmanlara başladı.

Süper Lig ekiplerinden 'a Caleb 'dan sevindirici haber geldi. Son corona virüsü testi negatif çıkan yıldız futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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