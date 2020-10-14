14 Ekim 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da Eddie Newton’un imha planı
Milli ara sonrasında Süper Lig'in beşinci haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da, teknik direktör Eddie Newton rakibini ince eleyip sık dokuyor. İşte İngiliz teknik adamın imha planı...
Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Newton, rakibini mercek altına aldı. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşmana rağmen bu sezon ilk dört haftada üç kez yenilen ve sadece bir puanı bulunan rakibi karşısında sürpriz yaşamak istemeyen İngiliz hoca, özellikle orta saha da baskıyı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirmek istiyor.
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