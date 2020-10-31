31 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da defans hattı dökülüyor

Defans hattı dökülüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve ilk altı sıradaki takımlar arasında en çok gol yiyen ekip olan Trabzonspor'da hamlelere rağmen problem çözülmedi.

Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Vitor Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde toplam 9 gol gördü.
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