31 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Örümcek adam Uğurcan Çakır

Örümcek adam Uğurcan Çakır
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Karadeniz devinin kalecisi Uğurcan Çakır, dün muhteşem kurtarışlara imza attı. 58'inci dakikada Aytaç'ın penaltısını kurtaran 24 yaşındaki eldiven bir ilki yaşadı. Uğurcan, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı.

2017-18'den itibaren Trabzon kalesinde görev almaya başlayan 1.91 boyundaki, 14 Süper Lig, 1 ve 1 Avrupa ligi ele maçında olmak üzere toplam 16 penaltı atışında kalede yer almış, hiçbirinde de başarılı olamamıştı. Dün 8 de kurtarış yapan Uğurcan, takımını kurtaramadı.
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