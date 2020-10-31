31 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Erce Kardeşler: Deprem bizi çok üzdü

Deprem bizi çok üzdü
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Fırtına'nın yedek kalecisi Erce Kardeşler, maç öncesi konuşmasının büyük bölümünü İzmir'deki depreme ayırdı. Erce "Benim de orada çok yıllarım geçti. Bir vatandaşımızın canı acıyınca biz de çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fırtına'nın yedek kalecisi Erce Kardeşler, maç öncesi konuşmasının büyük bölümünü İzmir'deki depreme ayırdı. Erce "Benim de orada çok yıllarım geçti. Bir vatandaşımızın canı acıyınca biz de çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.
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