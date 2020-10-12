Eski hocası sırrı verdi! Benik Afobe...

Trabzonspor'un yeni forveti Benik Afobe'nin sırrını eski hocası Karl Robinson verdi. Robinson, "Mutlu olduğu yerde arma için durmadan savaşır" ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibinin Stoke City'den renklerine bağladığı Benik Afobe'nin eski teknik direktörü Karl Robinson, 27 yaşındaki oyuncudan nasıl verim alınacağını açıkladı. Robinson "Afobe duygularıyla hareket eder. Kendini bir yerde mutlu hissediyorsa, oraya ait olduğunu düşünüyorsa işte o zaman Afobe'den tam verim alabilirsiniz. Durmadan pres yapar, gol arar, boşa kaçar, arma için savaşır" ifadelerini kullandı. Robinson, Trabzonspor'daki yoğun futbol ortamının 27 yaşındaki forvet için büyük bir potansiyel olduğunu söyledi, "Orada mutlu olursa arkanıza yaslanın ve keyifle golleri sıralamasını izleyin" yorumunu yaptı.



Afobe, Fırtına'nın ligdeki tek galibiyeti olan Y.Malatya maçında ağları 2 defa sarsmıştı.

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