13 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Anthony Nwakaeme Trabzon'a dönüyor!

Sihirbaz Nwakaeme dönüyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

Uzun bir süredir ailesini göremeyen Anthony Nwakaeme, Nijerya Hükümeti'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkesine gidememişti. Fırtına, bu konuda devreye girmiş ve oyuncusunu ülkesine yollamıştı. 31 yaşındaki oyuncu bugün Trabzon'a dönüyor.

Kulübün girişimleri sonucunda ülkesine giden Nwaakeme, bugün Trabzon'a dönecek. Uzun bir süre ailesini göremediği için mutsuz gözüken ve bu performansına da yansıyan 31 yaşındaki yıldız, Nijerya hükümetinin Covid-19 nedeniyle aldığı tedbirlerden sonra ülkesine gidememişti. Ancak 'un devreye girmesi sonrası ülkesine giden Nwakaeme, bir haftalık tatilin ardından geleceği Trabzon'da çalışmalarını kaldığı yerden sürdürecek.

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