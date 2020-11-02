Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu’nun son şansı
Ünal Karaman gitti, Karaman’ın yardımcısı Çimşir gitti, Çimşir’in yardımcısı Newton da gitti. Başkan ve yönetim son kurşunu atacak.
Trabzonspor'da teknik direktör istikrarı bir türlü yakalanamıyor. Geçtiğimiz sezon takım şampiyonluğa oynarken devre arasında sürpriz şekilde Ünal Karaman gönderilmişti. Yerine takım Karaman'ın yardımcısı Hüseyin Çimşir'e teslim edilmişti. Çimşir, bordo-mavilileri şampiyonluğa taşıyamayınca 2 maç kala görevden alınmıştı. Onun yerine de yardımcısı Eddie Newton geldi. Newton, Türkiye Kupası'nı kazanınca kendisine güven artmıştı. Ancak İngiliz hocayla başlayan sezon hüsran oldu. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi şimdi son kurşunlarını atıyor. Bu teknik adam tercihleri de başarısız olursa camia içinde istifa seslerinin iyice yükselme ihtimali bulunuyor.
HOCA DAYANMIYOR
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana 5. farklı teknik direktörle çalışacak. 8 Nisan 2018'de seçildiğinde takımın başında yer alan Rıza Çalımbay ile yollar sezon sonu ayrılmıştı. Ağaoğlu, 2018-19 sezonuna Ünal Karaman ile başladı. O da yerini Hüseyin Çimşir'e bıraktı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kaçınca Eddie Newton getirildi. Takım yeni sezonda İngiliz hocaya emanet edilirken sadece 7 haftada gönderildi.
(Fotomaç)
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