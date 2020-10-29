29 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni maestro Baker

Yeni maestro Baker
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

'den kiralanan Lewis Baker, Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek. İlk 6 haftada merkez orta sahada görev yapan ancak hücum pozisyonlarında zayıf kalan İngiliz oyuncu artık gole daha yakın oynayacak.

'den kiralanan Lewis Baker, Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek. İlk 6 haftada merkez orta sahada görev yapan ancak hücum pozisyonlarında zayıf kalan İngiliz oyuncu artık gole daha yakın oynayacak. Ataklarda takımı yönetmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncu, 'maestro' görevini üstlenecek. Baker, formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asiste imza attı.
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