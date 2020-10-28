28 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

ekiplerinden , 7. haftada sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, yönetiminde 'nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.

Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak'ın ise mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

, 29 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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