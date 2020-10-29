Trabzonspor'da Pereira görev bekliyor

Karadeniz devinde Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir şekilde yedek kalan ve formayı Serkan Asan'a kaptıran Joao Pereira 11'e geri dönüyor.

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Karadeniz devinde Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir şekilde yedek kalan ve formayı Serkan Asan'a kaptıran Joao Pereira 11'e geri dönüyor. Portekizli sağ bekin Kasımpaşa maçı için hocası Newton ile görüşerek "Forma giymek istiyorum" dediği dile getirildi.