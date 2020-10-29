29 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira görev bekliyor

Pereira görev bekliyor
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Karadeniz devinde Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir şekilde yedek kalan ve formayı Serkan Asan'a kaptıran Joao Pereira 11'e geri dönüyor.

Karadeniz devinde Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir şekilde yedek kalan ve formayı Serkan Asan'a kaptıran Joao Pereira 11'e geri dönüyor. Portekizli sağ bekin Kasımpaşa maçı için hocası Newton ile görüşerek "Forma giymek istiyorum" dediği dile getirildi.
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