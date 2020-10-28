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Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-mavili yönetimin son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'da karar kıldığı öğrenildi. Konuyu Son Sayfa programına canlı bağlanan A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi.
28.10.2020
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