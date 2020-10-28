28 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak müjdesi

Parmak müjdesi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.10.2020

Koronavirüs karantinası biten başarılı oyuncunun dönüşü sevindirdi. Kadıköy’de yokluğu hissedildi

'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, koronavirüs karantinasında olduğu için Fenerbahçe mücadelesinde forma giyememişti. Karadeniz ekibi, Kadıköy'de ilk yarıyı çok iyi oynarken, ikinci devrede orta saha oyuncuları yorulunca sarı-lacivertliler 45 dakikaya hükmedip maçı kazanmıştı. Abdulkadir Parmak'ın yokluğu bu anlarda fazlasıyla hissedildi. 26 yaşındaki oyuncu şimdi bir süredir uzak kaldığı takım arkadaşları arasına katıldı. İdmanlarda herkesten fazla çalışarak arayı kapatmaya uğraşıyor. Abdulkadir Parmak'ın dönüşüyle birlikte Trabzonspor'un orta saha rotasyonu güçlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Newton gidiyor Avcı geliyor Trabzonspor'da Newton gidiyor Avcı geliyor
Joao Pereira 11’e dönüyor Joao Pereira 11’e dönüyor
Serkan Asan: Toparlanacağız Serkan Asan: Toparlanacağız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör