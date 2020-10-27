Trabzonspor'da savunma dikiş tutmuyor

Trabzonspor’da Vitor Hugo ve Edgar Ie ikilisi de kanayan yaraya merhem olamadı İkilinin birlikte forma giydiği son iki maçta bordo-mavililer kalesinde beş gol gördü.

Süper Lig'de ilk altı haftada beş puan toplayıp, 13 puan kaybeden ve ligin alt sıralarına gerileyen Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Fırtına, böylece ilk altı haftalar itibariyle son 45 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon olan 1974-75'te ilk altı haftada dört beraberlik, iki yenilgi ile dört puanda kalmıştı. Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Bordo-mavililerde Edgar ve Vitor Hugo ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama beklenen olmadı. Ligin ilk dört haftasında Hugo'suz kalesinde beş gol gören Karadeniz Fırtınası, 29 yaşındaki stoperin forma giydiği son iki maçta ise kalesinde beş gol gördü.

9 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Fırtına, son 9 maçtır kaybetmediği Sarı Kanarya'ya bu kez yenildi. En son 26 Aralık 2016'da Trabzon'da 3-0 mağlup olan Karadeniz devi, bu kez Kadıköy'den puansız ayrıldı. Daha önce oynanan son 9 resmi mücadelede ise bordo-mavililer, 4 galibiyet, 5 beraberlik yaşamıştı. Üstelik Trabzonspor, üst üste çıktığı 3 maçı da kazanmıştı.

FIRTINA YİNE ESEMEDİ

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 23 maçtır yenemiyordu. En son 23 Ağustos 1997'de Kadıköy'de rakibini Yılmaz Vural teknik direktörlüğünde 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, ardından biri İzmir'de oynanan 23 lig karşılaşmasında 12 yenilgi, 11 beraberlik yaşamıştı. Fırtına'nın hasreti böylece tam 24 maça çıktı.

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