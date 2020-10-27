27 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Nwakaeme 61’de üzüldü

Nwakaeme 61’de üzüldü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Takımın hücumdaki en önemli silahlarından olan Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz hafta Başakşehir'le oynanan maçta rahatsızlığı sebebiyle forma giyememişti.

Takımın hücumdaki en önemli silahlarından olan Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz hafta Başakşehir'le oynanan maçta rahatsızlığı sebebiyle forma giyememişti. Kadıköy'deki mücadelede hocası Eddie Newton tarafından ilk 11'e alınan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında Trabzon formasıyla toplamda 61. maçına çıktı. Karadeniz ekibinin plakasını gören tecrübeli oyuncu, geçmiş karşılaşmaların aksine özellikle ilk devrede çok iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarıda ise varlık gösteremedi.
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