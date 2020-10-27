27 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Cüneyt Çakır ve Eddie Newton’a tepki

Çakır ve Newton’a tepki
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

Spor Toto 'de altı haftada beş puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan 'da Newton hedefteki adam.

'de altı haftada beş puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan 'da Newton hedefteki adam. Yerel gazeteler hem Newton'u hem de F.Bahçe derbisinin hakemi 'ı eleştirdi. Sonnokta " karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton'un defteri kapanmak üzere", Taka "Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi", Kuzey Ekspres "Fırtına Cüneyt Çakır'a teslim!", Günebakış "Güzel başladı, kötü bitti", "Ligde kötü giden Trabzonspor'a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu" başlıklarını kullandı.
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