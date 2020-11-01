Trabzonspor'da gündem teknik direktör! Listede 4 aday

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapınca İngiliz teknik adam gönderildi. Bordo-mavililer, Eddie Newton sonrası yeni teknik direktörünü arıyor. Yerine 4 aday var: M.Reşit Akçay, Şota, Tamer Tuna, Fatih Tekke...

Bordo-mavililer, Eddie Newton sonrası yeni teknik direktörünü arıyor. Karadeniz ekibinin gündeminde birçok isim var. Abdullah Avcı da adaylardan biriydi ancak deneyimli çalıştırıcının, kendisini iyi bir proje öneren Antalyaspor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fırtına yine de nabız yoklarken diğer adaylar Mustafa Reşit Akçay, Şota Arveladze, Tamer Tuna ve Fatih Tekke. Yönetim kurulu kısa süre önce yaptığı toplantıda yeni teknik direktör ile ilgili kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bırakmıştı.

TAMER TUNA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu 4 teknik adamla görüşecek. Ardından da Karadeniz ekibinin yeni çalıştırıcısı belirleyecek.

İşte o isimler:

TAMER TUNA: Antalyaspor'dan ayrılan genç teknik adam, Şota Arveladze'den net cevap gelmemesi sebebiyle ön plana çıktı. Son dönemde Türk hocalar arasında öne çıkan Tuna, Ahmet Ağaoğlu'nun da favorisi.

FATIH TEKKE: Taraftar onu çok istiyor. Birçok yöneticinin de ilk adayı. İstanbulspor ile başarılı bir sezon geçiren Tekke, Trabzonspor'dan resmi teklifi bekliyor. O koltuk, genç hocanın hayallerini süslüyor.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: Usta çalıştırıcı, Şota Arveladze'nin 1.5 ay gecikmeli gelmesi durumunda 'geçiş döneminde' takımı devralacaktı. Özellikle bir yönetici Mustafa Reşit Akçay ismi üzerinde ısrar ediyor.

ŞOTA ARVELADZE: Kulübü Pakhtakor ile şampiyonluk mücadelesi verdiği için "Sonra görüşelim" dedi. Yönetimin, Gürcü efsaneyi bekleyip beklemeyeceği belirsiz. Kulübü çok iyi tanıması büyük avantaj.

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