25 Ekim 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Kilit adam Afobe!

Kilit adam Afobe!
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

oyun planını 27 yaşındaki forvetine göre kurguladı İngiliz hocanın ana planı Afobe üzerinden ’yi avlama

Bordo-mavili ekipte teknik direktör , hücumda ana planını üzerinden kurguladı. İngiliz çalıştırıcı, ilk planlarının işlemesi durumunda tüm topların 27 yaşındaki oyuncuyla buluşturulmasını istedi. Afobe, hareketli oyunuyla sarı- lacivertli savunmanın dengesini bozmaya çalışacak. Newton bu planının tutmaması halinde Afobe'yi bu kez de yem olarak kullanacak. Tecrübeli golcü orta sahaya gelecek, A.Ömür, Nwakaeme gibi isimler, öne çıkan savunmasının arkasına sarkacak.

Benik Afobe, 'de 4 karşılaşmada görev yaptı. 3 maçı boş geçerken, 3-1 kazanılan maçında 2 defa fileleri havalandırdı.

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