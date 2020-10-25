Kilit adam Afobe!

Eddie Newton oyun planını 27 yaşındaki forvetine göre kurguladı İngiliz hocanın ana planı Afobe üzerinden Fenerbahçe’yi avlama

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Eddie Newton, hücumda ana planını Benik Afobe üzerinden kurguladı. İngiliz çalıştırıcı, ilk planlarının işlemesi durumunda tüm topların 27 yaşındaki oyuncuyla buluşturulmasını istedi. Afobe, hareketli oyunuyla sarı- lacivertli savunmanın dengesini bozmaya çalışacak. Newton bu planının tutmaması halinde Afobe'yi bu kez de yem olarak kullanacak. Tecrübeli golcü orta sahaya gelecek, A.Ömür, Nwakaeme gibi isimler, öne çıkan Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkacak.

Benik Afobe, Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı. 3 maçı boş geçerken, 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında 2 defa fileleri havalandırdı.

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