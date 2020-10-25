Derbi sonrası Eddie Newton'dan mağlubiyet yorumu! "Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar..."
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlanan derbi sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton açıklamalarda bulundu. Eddie Newton, "Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, ikinci yarıda yenilen 3 gol için oyuncularını suçlayıp, "Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." dedi.
Newton, "İlk yarıda oyunun hakimi bizdik. İkinci yarının başında arka arkaya gelen gollerle oyuna dahil olamadık. Oyunun çoğu zaman hakimi oluyoruz ama bazen olmaması gereken hatalardan dolayı başarılı olmamıyoruz. Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." diye konuştu.
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