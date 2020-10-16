16 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı

Trabzonspor'da Covid-19 şoku! 1 oyuncunun testi pozitif
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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