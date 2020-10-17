Yerli Milner Kamil Ahmet'e Eddie Newton'dan özel görev!
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kamil Ahmet Çörekçi'ye özel görev verdi. İngiliz teknik adam, Kamil Ahmet'i, Milner'a benzetmiş ve "Onun gibi bir oyuncuya herkes sahip olmak ister" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor'da orta sahada yaşanan oyuncu sıkıntısından dolayı Başakşehir maçında kimin forma giyeceği merakla beklenirken, teknik direktör Eddie Newton kararını Kamil Ahmet Çörekçi'den yana verdi. "Onu Milner'e benzetiyorum. Ne zaman nerede ihtiyaç duyarsanız oynuyor" diyerek övgüyle bahsettiği 28 yaşındaki sağ beki Flavio'nun kırmızı kart cezalısı, Abdulkadir Parmak'ın da corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu için izolasyon sürecinde bulunması nedeniyle orta sahada görevlendirecek. İngiliz hoca orta sahada Baker ile Kamil'i birlikte oynatacak.
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