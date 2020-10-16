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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da tek yol hücum!

Trabzonspor'da tek yol hücum!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

‘Ofansif ve hızlı ’ anlayışını belirleyen İngiliz hoca, idmanlarda Afobe-Semedo ikilisini birlikte deneyerek uzun zaman sonra ilk kez çift forvet oynatma sinyali verdi.

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla milli arada gerçek kimliğine bürünen , yarın 'i devirip lige adeta yeniden başlamak istiyor... FK beraberliğiyle 4. haftayı tamamlayan bordomavililer, geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi ni mutlaka yenmek amacında. Teknik direktör da bu karşılaşmanın öneminin farkında. Ekibiyle birlikte Başakşehir'in bu sezonki maçlarını izleyen ve rakibi analiz eden İngiliz hoca, 3 puanı getirecek stratejiyi belirledi. Newton, 'hızlı hücum' parolasıyla işi bitirmeyi hedefliyor.

OFANSİF FUTBOL ANLAYIŞI

Her fırsatta ofansif anlayışını benimseyen bir teknik adam olduğunu söyleyen Eddie Newton, antrenmanlarda yaptığı çalışmalarla da bunu deniyor. İngiliz teknik adamın Başakşehir maçı öncesi yapılan taktik antrenmanlarda sık sık Afobe-Semedo ikilisini birlikte denediği ve ligin iler
leyen haftalarında bu sistemi takıma oturtmayı planladığı öğrenildi. Başakşehir maçına alışık olduğumuz tek forvet ve arkasındaki üçlü hücum ekibiyle çıkmayı planlayan Newton'un, 90 dakika içerisinde yapmayı planladığı değişikliklerle Semedo-Afobe ikili- sini birlikte oynatması bekleniyor

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