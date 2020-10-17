17 Ekim 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'da savunmanın lideri Vitor Hugo
Özellikle geçen sezon defans bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor, transfer döneminde Vitor Hugo'yu kadrosuna katarak bu bölgedeki açığını kapamıştı. Fırtına'da Brezilyalı stoper, bu akşam ilk 11'de görev alacak.
Trabzonspor taraftarlarının performansını en çok merak ettiği isim Vitor Hugo...Geçen sezondan bu yana savunmada ciddi sorunlar çeken Trabzonspor, transferin son günlerinde Hugo'yu renklerine bağlamıştı. Aylarca gelmesi için uğraşılan Brezilyalı savunmacı, ilk resmi maçına bugün çıkıyor. Başakşehir karşısında sambacıya çok iş düşecek. Newton'un savunma liderliği görevini verdiği 29 yaşındaki oyuncunun yanında Edgar'ın yer alması bekleniyor. Sezona müthiş başlayan Edgar ile Vitor Hugo'nun uyumu, sezonun geneli için oldukça kritik.
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