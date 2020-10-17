Trabzonsporlu Joao Pereira Süper Lig'deki 100. maçına çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira, bordo-mavililerde ligdeki 100. maçına çıktı.

Trabzonspor'un deneyimli sağ beki Joao Pereira'ya büyük onur... 2017 yılında Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen 36 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında ilk 11'deki yerini alarak bordo-mavili forma ile Süper Lig'dek 100. maçına çıktı. Trabzonspor da resmi hesabından yaptığı paylaşımla oyuncusunu kutladı.

İşte o paylaşım:

Bordo Mavili formamızla Süper Lig'deki 100. maçına çıkan Joao Pereira'yı tebrik ederiz!

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